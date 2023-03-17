Ризван Газимагомедов наградил Почетной грамотой махачкалинца, спасшего двух человек из горящей квартиры

За активные и своевременные действия по спасению людей во время пожара и проявленные при этом мужество, смелость и решительность и.о. руководителя Махачкалы Ризван Газимагомедов наградил Почетной грамотой спасшего при пожаре по улице Лаптиева ребенка Виталия (Абдулвахида) Ивлеева.

Встреча прошла в ходе личного приема граждан, который уже второй раз за всего небольшой срок провел 16 марта Ризван Газимагомедов. Встречи с населением в таком формате теперь в Администрации Махачкалы проходят регулярно.

На прием к мэру Ивлеев пришел с просьбой помочь в ремонте дорожного полотна улицы Маячной, где он проживает. Соответствующее поручение Ризван Газимагомедов дал своему заместителю.

Также градоначальник поручил оказать содействие в решении вопроса, с которым пришла на прием мать погибшего участника СВО на Украине Руслана Бельчука, который посмертно награждён орденом Мужества.

Камилла Бельчук просила рассмотреть вопрос о присвоении имени ее сына одной из улиц в Махачкале или родном для павшего бойца поселке Шамхал.

Последней на прием в этот раз пришла Елена Поплавская, которая уже около года живёт и работает в Махачкале, успев изучить досуговую инфраструктуру, востребованную в том числе и ее собственной дочерью.

Представляя одно из передовых в сфере благоустройства дворовых территорий предприятие ДиКом, Поплавская предложила Администрации города изыскать возможность благоустроить один из дворов города, пообещав со своей стороны помочь в разработке дизайн-проекта и его реализации.

Изучив предложение, Ризван Газимагомедов, поручил реализовать его в ходе реализации федеральной программы “Формирование современной городской среды”.

Источник: https://midag.ru/2023/03/16/rizvan-gazimagomedov-nagradil-pochetnoj-gramotoj-mahachkalincza-spasshego-dvuh-chelovek-iz-goryashhej-kvartiry/