Ризван Газимагомедов: «Мы расширим и обновим Аллею Героев»

Эскизы и варианты размещения нового мемориала воинской славы в махачкалинском парке им. Ленинского комсомола обсудили вчера, 22 марта, Председатель НС РД Заур Аскендеров, Герой России, секретарь Совета безопасности республики и исполняющий обязанности главы города Махачкалы Ризван Газимагомедов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

С выездом на место они изучили предложенные архитекторами варианты увековечивания памяти 31 дагестанца, удостоенного почетного звания «Герой России», сойдясь во мнении о необходимости продлить уже существующую в парке Аллею Героев на площадке у входа в Музей боевой славы. В той же стилистике здесь будет создана колоннада с их портретами.

«Наш долг – увековечить память героев, своим мужеством, готовностью к подвигу и самопожертвованию, показавших пример патриотизма и гражданского долга. Мы расширим Аллею Героев, создав мемориал Героев России, в том числе тех, кто с оружием в руках защищает сейчас безопасность нашей страны в ходе СВО на Украине», – подчеркнул Ризван Газимагомедов.

Обновленный и расширенный мемориал гармонично вольется в парковый ансамбль, работы по реконструкции которого уже начаты администрацией города. По их завершению в парке обновятся пешеходные дорожки, появятся современная система освещения и малые архитектурные формы. Отдельную дорожку создадут для велосипедистов.

В декабре 2022 года в поддержку озвученной депутатом Госдумы РФ Олегом Голиковым инициативы увековечить в Москве имена героев СВО высказался пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, отметив, что это прерогатива городских властей.

«Память о тех, кто отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в ходе выполнения СВО, должны жить с нами всегда», – заявил тогда Песков.

Источник: РИА Дагестан