Ризван Газимагомедов: «Диалог власти и общества – залог гармоничного развития города»

И.о. руководителя Махачкалы Ризван Газимагомедов принял участие в работе Ассоциации благотворительных организаций по теме «Комьюнити менеджмент для сообществ и координация власти, НКО и общества в решении социальных проблем».

В своем выступлении исполняющий обязанности главы Махачкалы рассказал, как важен конструктивный диалог горожан и представителей власти.

«Хочу поделиться положительным примером. Жители улицы Громова пришли ко мне на прием с просьбой организовать сквер на замусоренной территории. Я дал соответствующее поручение. Мы совместно провели субботник, в ближайшее время там будет создан сквер», – сказал Газимагомедов.

Корреспондент РИА «Дагестан» по окончании мероприятия попросил Ризвана Газимагомедова прокомментировать данное заявление. Градоначальник отметил, что качественно, эффективно и быстро решать проблемы города и местных жителей можно только на основе постоянно действующего диалога бизнес-сообщества, общественников, гражданских активистов и городских властей.

«Мы будем развивать такие коммуникации и площадки, потому что в нашей работе приоритетом являются в первую очередь пожелания граждан. Просьбы горожан уже сегодня исполняются: это и формирование комфортной городской среды, и решение вопросов в транспортной сфере, и развитие общественных территорий. Просьбы и пожелания людей – всегда были и будут приоритетом в моей работе и в работе администрации», – сказал Газимагомедов.

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