Ричинским школьникам рассказали о блокадном Ленинграде

В честь 75-летия исторической Победы в Великой Отечественной войне 2020 год по указу президента РФ Владимира Путина объявлен Годом памяти и славы.

Так, в рамках акции «Живая история: Блокадный хлеб» во всех образовательных учреждениях России проводятся открытые уроки, на которых подрастающее поколение обретает хотя бы отдалённое представление о том, какой ужас, страх, голод и лишения пришлись тогда на долю буквально каждого советского человека.

Открытый урок, посвященный этой теме, состоялся сегодня, 22 января, и в МКОУ «Ричинская СОШ». Организовал и провёл мероприятие главный специалист по делам молодежи в МО «Агульский район» Сиражудин Шамсудинов.

С большим интересом переполненные состраданием учащиеся слушали о трагедии Ленинграда, погубившей сотни тысяч людей без различия: сильных и бессильных, старых и молодых, детей и женщин.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. Стойкость и мужество горожан не позволили фашистам взять город, затем и побережье Балтийского моря, где стоял Балтийский флот.

Взрывы, вопли, смерти — каждый день этого было запредельно много, но самым тяжёлым испытанием был голод. Провизия в отрезанном от остального мира городе постепенно сокращалась. Каждодневный паек на человека составлял 125 граммов хлеба, лишённого запаха и вкуса, так как муки в нем было в два раза меньше, нежели соломы и опилок, и почти столько же в нем было отрубей.

Лишь 18 января 1943 года в кольце блокады была проделана брешь, восстановившая сухопутную связь с городом. Полностью блокада была снята только через год, 27 января 1944 года.

Прошло много времени с тех страшных событий; раны, как душевные, так и телесные зажили, но память о кусочке хлеба, явившемся спасением от голода тогда, не угаснет в них никогда.

Хасбулат Гамзатов