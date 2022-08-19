«РГУТиС» займется подготовкой кадров в сфере туризма для Дагестана. Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов провел встречу с ректором Российского государственного университета сервиса и туризма Александром Федулиным.

Ключевой темой обсуждения стало формирование в республике кадрового потенциала в сфере туризма и гостеприимства и обеспечение отрасли квалифицированными специалистами.

Ректор РГУТИС Федулин сообщил о лицензировании программ среднего профессионального образования туристского профиля в структуре филиала «РГУТиС» в г. Махачкале. По его словам это позволит обеспечить предприятия туристской инфраструктуры Дагестана специалистами среднего звена и обслуживающим персоналом.

Обсудили возможности целевого обучения работников туристской отрасли Дагестана в целях повышения качества оказания услуг в регионе.

Муслим Телякавов вручил ректору РГУТиС Александру Федулину поздравительный адрес Правительства РД в честь 70-летнего юбилея вуза.