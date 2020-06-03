Резиденты ТОСЭР получат максимальную поддержку

Инвестпроекты ТОСЭР «ДагОгни» получат максимальную поддержку. Об этом заявил министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов. Он обсудил оказание помощи бизнесу с и.о.главы города.
Реализацию инвестиционных проектов на ТОСЭР «Дагестанские огни» обсудил c Джалалутдином Алирзаевым.
Участники конференции разобрали детали каждого инвестпроекта. Их в Дагестанских Огнях всего 5. Все предприятия уже действуют и выпускают заявленную продукцию.
Султанов сказал, что каждый из этих проектов надо поддерживать на всех этапах. Министр обещал помощь городу и от ГКУ «Дирекция по моногородам РД».