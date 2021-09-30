Резиденты ТОСЭР получат еще больше преференций

Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров провел совещание по вопросу функционирования территорий опережающего социально-экономического развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни». Вице-премьер отметил, что в целях ускоренного развития экономики, улучшения жизни населения, диверсификации экономики моногородов созданы две территории опережающего развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни».

Резиденты ТОСЭР получат значительные налоговые льготы и преференции в виде пониженной ставки по отчислениям во внебюджетные фонды с 30 до 7,6%, нулевые ставки налога на имущество и земельному налогу, пониженных ставок по налогу на прибыль – 5% в течение первых пяти лет, 13% – следующие пять лет.

Для получения статуса резидента ТОСЭР «Каспийск» сумма вложений не должна быть меньше 5 миллионов рублей, а количество созданных рабочих мест должно составлять 20 единиц.

Для резидентов ТОСЭР «Дагестанские Огни» требования вдвое меньше. Соответственно объем капитальных вложений – 2,5 миллионов рублей, количество созданных рабочих мест – 10 единиц.