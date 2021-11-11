Резидентов ТОСЭР в Дагестане становится больше

Нюсрет Омаров на заседании Комиссии по рассмотрению заявлений на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР Каспийска и города Дагестанские Огни объявил о заявках двух компаний: ООО «Проект-Строй» и ООО «Хазар».

ООО «Хазар» планирует реализовать в городе Дагестанские Огни предприятие, выпускающее концентрированные фруктовые соки, пюре. На реализацию проекта требуются инвестиции в объёме порядка двух с половиной миллионов рублей.

«Проект-Строй» будет производить товарный бетон. Объем финансирования составляет 16 миллионов рублей.