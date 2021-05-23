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Ресурсные центры добровольчества будут базироваться в Махачкале, Дербенте, Каспийске и Бабаюртовском районе

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21 мая на площадке Республиканского молодёжного центра прошёл конкурс «Развитие сети ресурсных центров добровольчества в Дагестане». Участники конкурса с разных муниципалитетов республики продемонстрировали свои презентации, которые оценивала конкурсная комиссия, состоящая из депутата НС РД Тимура Гусаева, председателя «Центра развития добровольческих инициатив» Людмилы Саидовой, представителя Минмолодежи РД Фармана Меликова и других.

Стоит отметить, что ресурсные центры добровольчества в Дагестане создаются благодаря гранту, полученному Минмололежи РД на конкурсе «Регион добрых дел».

По итогам конкурса победителями стали Махачкала, Дербент, Каспийск, Бабаюртовский район.

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