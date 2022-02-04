Рестораторы Национальной Ассоциации гостеприимства Северного Кавказа присоединились к акции по доставке горячих обедов врачам «красной зоны»

Сегодня, 4 февраля, рестораторы Национальной Ассоциации гостеприимства Северного Кавказа присоединились к акции «Маленькие радости для врачей», инициированной Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Президентом Ассоциации Сефижат Магомедрасуловой составлен график, согласно которому ежедневно разные заведения общепита будут доставлять горячие комплексные обеды врачам «красной зоны» больниц, отделений и поликлиник, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Сегодня героев в белых халатах Ассоциация обрадовала вместе с владельцем ресторана «Ривьера Холл» Билалом Алиевым.

Акция будет продолжаться в течение всего месяца и более, с каждым днём в Ассоциации гостеприимства все больше и больше бизнесменов, желающих помочь.

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