Республиканский конкурс лучших публикаций в СМИ, освещающих вопросы правовой тематики и правовой деятельности

Агентство информации и печати Республики Дагестан объявляет прием заявок на участие в республиканском конкурсе лучших публикаций в средствах массовой информации, освещающих вопросы правовой тематики и правовой деятельности (далее — Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с подпрограммой «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2020-2024 годы)» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, направленной на популяризацию правовой грамотности населения.

Участниками Конкурса могут быть журналисты, работающие в неспециализированных печатных средствах массовой информации, сетевых изданиях, информационных агентствах, интернет-порталах, в телерадиовещательных (телевизионных и радиокомпаниях) или производственных компаниях (телевизионных студиях, продюсерских центрах, творческих объединениях), зарегистрированных в установленном законом порядке, направленных на массового читателя, чьи материалы, освещающие вопросы правовой тематики и правовой деятельности, были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет с 1 января по 30 сентября 2023 года.

На конкурс принимаются работы (материалы), опубликованные впервые в период с 1 января по 30 сентября 2023 года в средствах массовой информации, зарегистрированных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ, тиражом не менее 1 000 экземпляров (для печатных СМИ), направленных на массового читателя, с территорией распространения – Республика Дагестан; на страницах интернет-изданий, информационных агентств, интернет-порталов, являющихся СМИ, зарегистрированными на территории РФ; авторские работы, произведенные в Республике Дагестан телевещателями или производителями (телевизионные компании, студии, продюсерские центры, объединения), не содержащие рекламные блоки и впервые прошедшие в эфире телевизионных каналов Республики Дагестан.

Работа должна быть создана на русском языке либо на языках народов Республики Дагестан (с заверенным СМИ соответствующим переводом на русский язык); соответствовать следующим жанрам: статья, очерк, репортаж, сюжет, зарисовка, обозрение, интервью, публицистика, журналистское расследование, аналитика и др.; содействовать правовому просвещению граждан, повышению правовой грамотности, отражать вопросы защиты прав и свобод человека, вопросы обеспечения открытости и доступности к правовой информации.

Работа должна быть авторской, создана журналистом и иметь направленность на широкую аудиторию.

Объем печатной работы для журналистов печатных СМИ и интернет-изданий – не менее 3 500 знаков, но не более 10 000 знаков без учета пробелов, если это не журналистское расследование, для которого нет ограничения по количеству знаков; хронометраж теле- радио- репортажа, расследования, аналитического материала, сюжета или интервью — не более 45 минут.

Работы оценивает жюри, состоящее из представителей юридического сообщества, научной и педагогической общественности, СМИ, Агентства информации и печати РД.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:

заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного представителя, или руководителя СМИ на имя руководителя Агентства информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан – обязательно;

конкурсная работа (материал) – обязательно;

данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о тональности восприятия материала – по желанию автора.

Срок приема заявок – по 30 сентября 2023г.

Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей до 15 октября 2023 г.

Для победителей Конкурса учреждаются две премии по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории, активность пользователей.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 1, Агентство информации и печати РД, отдел по взаимодействию и поддержке СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: konkurs@rd-press.ru с пометкой «конкурс по правовой тематике».

Информация предоставляется по телефону + 7 (9722)51-03-54.

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Агентства https://rd-press.ru/.

Положение о Конкурсе размещено на сайте Агентства https://rd-press.ru/ в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».