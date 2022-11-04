Республиканский хакатон по формированию комфортной среды пройдет в Махачкале

Минцифры Республики Дагестан 19-20 ноября проведет в Махачкале хакатон «Цифровой октагон» для молодых IT-разработчиков.

В соревновании командам нужно будет за определенное время разработать прототип IT-продукта, направленного на решение той или иной проблемы задачи по созданию условий для формирования комфортной среды для жителей Республики Дагестан.

Будут рассматриваться IT-проекты по следующим номинациям:

1. практичность — предложенное решение должно принести реальную положительную динамику с учетом факторов, влияющих на экономический эффект, трудозатраты, оптимизацию рабочего процесса;

2. юзабилити и дизайн — соответствие интерфейса современным требованиям UX/UI-дизайна и удобство использования;

3. оригинальность подхода — предложенное решение должно быть инновационным, креативными, авторским, позволяющими увеличить эффективность поставленных задач;

4. презентация и выступление — в данной номинации оцениваются формат и оформление презентации, навыки публичного выступление, качество доклада, грамотность ответов на вопросы экспертов.

Целью хакатона является поддержка в реализации социальных проектов, отобранных по итогам соревнования, поддержка молодых талантливых IT-специалистов, повышение интереса молодежи к IT-профессиям, удовлетворение потребности IT-компаний в квалифицированных кадрах.

К участию приглашаются команды школьников, студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Заявки принимаются на почту daghakaton@gmail.com