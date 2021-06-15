Республиканский фестиваль «Родники Дагестана» проходит в Махачкале

В продолжение «Праздника выходного дня», который проходит при поддержке главы республики, на центральной площади Махачкалы свою работу продолжил республиканский фестиваль «Родники Дагестана».

В мероприятии приняли участие народный хор русской песни «Волна» Республиканского дома народного творчества, вокальный ансамбль «Камерата», ансамбли агульской и рутульской песни РДНТ МК РД и другие.

Организаторы фестиваля напомнили, что каждую субботу здесь в 17.00 проходит фестиваль народного творчества «Родники Дагестана».