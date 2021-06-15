Культура

Республиканский фестиваль «Родники Дагестана» проходит в Махачкале

Оставить комментарий

В продолжение «Праздника выходного дня», который проходит при поддержке главы республики, на центральной площади Махачкалы свою работу продолжил республиканский фестиваль «Родники Дагестана».

В мероприятии приняли участие народный хор русской песни «Волна» Республиканского дома народного творчества, вокальный ансамбль «Камерата», ансамбли агульской и рутульской песни РДНТ МК РД и другие.

Организаторы фестиваля напомнили, что каждую субботу здесь в 17.00 проходит фестиваль народного творчества «Родники Дагестана».

Также читают:

Бренд «Дагестан. Горы неизведанного» признан лучши...
Поздравление главы Агульского района Исмаилова Ю.Г...
Стихотворения
У Национальной библиотеки им.Р.Гамзатова установил...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *