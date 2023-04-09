Республиканский этап Школьной футбольной лиги Дагестана сезона 2022/23 торжественно открыт!

384 команды в 6 параллелях со всех городов и районов региона. Около 6 тысяч детей. 32 футбольные площадки для 1/32 финала.

В Махачкале и Карабудахкентском районе текущий этап торжественно открыли главы муниципалитетов и звезды дагестанского футбола.

Напомним, футбольная школьная лига проводится в республике с 2021 года в рамках реализации проекта Российского футбольного союза «Футбол в школу» по инициативе главы республики Сергея Меликова.

В прошлом сезоне в начальном этапе приняли участие 150 тысяч юных футболистов. В этом году их на сто тысяч больше!