Здравоохранение

Республиканский диагностический центр внедряет новые технологии

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Обследование станет доступнее. Республиканский диагностический центр закупил современное дорогостоящее оборудование.

Магнитно-резонансный томограф 1,5 тесла позволяет обследовать пациентов весом до 200 килограмм. Мультиспиральный компьютерный томограф и цифровой флюорограф выполняют точную диагностику внутренних органов.

Медперсонал тестирует оборудование. Обследования в трехсменном режиме начнут проводить совсем скоро.

Диагностический центр также внедряет бережливые технологии. Электронная регистратура сокращает время ожидания в очереди до 48 минут. Записанные заранее пациенты будут ждать только 7 минут.

Республиканский диагностический центр – один из крупных на Северном Кавказе. Ежегодно здесь обследуются до 200 тысяч пациентов.

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