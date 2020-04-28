Республиканский диагностический центр проверил две с половиной тысячи дагестанцев на коронавирус

РДЦ в городе Махачкала оказывает максимальную помощь населению в выявлении инфицирования COVID-19. Так, лаборатория диагностического центра круглосуточно тестирует анализы на выявление инфекции.

На данный момент проведено более двух с половиной тысяч анализов. Без выходных дней в центре проводится томография, позволяющая диагностировать в том числе заболевания легочной системы.

В центре имеется все необходимые системы диагностики для выявления признаков коронавирусной инфекции и ее последующего лечения.