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Республиканский бюджет впервые профинансирует закупку лекарств льготным категориям граждан

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Минздрав РД ежегодно заблаговременно предусматривает запас финансирования на закупку льготных лекарственных средств на предстоящий год, чтобы не задерживать обеспечение ими граждан в начале года. Глава республики Сергей Меликов принял решение в 2022 году выделить финансовые средства на льготное лекарственное обеспечение для полного покрытия потребностей населения из республиканского бюджета.

В предыдущие годы Республиканский бюджет выделял 14-50% от общей суммы финансирования, что не позволяло в полной мере обеспечить льготные категории граждан необходимыми препаратами.

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