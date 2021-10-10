Республиканский бюджет впервые профинансирует закупку лекарств льготным категориям граждан

Минздрав РД ежегодно заблаговременно предусматривает запас финансирования на закупку льготных лекарственных средств на предстоящий год, чтобы не задерживать обеспечение ими граждан в начале года. Глава республики Сергей Меликов принял решение в 2022 году выделить финансовые средства на льготное лекарственное обеспечение для полного покрытия потребностей населения из республиканского бюджета.

В предыдущие годы Республиканский бюджет выделял 14-50% от общей суммы финансирования, что не позволяло в полной мере обеспечить льготные категории граждан необходимыми препаратами.