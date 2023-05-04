Республиканский автопробег, посвященный 78-летней годовщине Великой Победы, стартовал с Табасаранского района

Сегодня, 4 мая, от селения Татиль стартовал республиканский автопробег Совета ветеранских организаций участников афганских событий, посвященный 78-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

К старту автопробега в Татильской школе провели митинг, в котором приняли участие глава Табасаранского района Магомед Курбанов, воины-афганцы, педагоги и ученики Татильской школы, представители молодежных общественных организаций — волонтеры Победы, ТОКСовцы и юнармейцы.

Организован пробег Координационным советом ветеранских организаций и Дагестанским республиканским отделением ветеранов афганской войны «Боевое братство».

«Табасаранский район является Родиной 3-х Героев России. Его уроженцы достойно защищают Родину в ходе специальной военной операции. Поэтому было принято решение дать старт автопробегу именно отсюда», — сообщил руководитель «Боевого братства» Мусашейх Мусаев.

Магомед Курбанов в своем выступлении добавил: «Именно здесь, в селении Татиль, вырос Герой России Руслан Курбанов. Кроме того, более 100 уроженцев этого села участвуют сегодня в специальной военной операции, а общее количество воинов из района превышает несколько тысяч человек. Желаю всем им достойно проявить себя и с Победой вернуться на Родину невредимыми».

На митинге исполнили патриотические песни, выступили ветераны локальных войн и состоялось возложение венков и цветов к памятнику воинам-татильцам, которые не вернулись с фронтов Великой Войны.

Взяв старт в Табасаранском районе, кавалькада автомобилей пройдет по городам Дербент, Избербаш, Каспийск и завершится в Махачкале, где соединится с другой веткой автопробега, которая стартовала на Севере Дагестана — в Тарумовском районе.

По словам организаторов, автопробег проводится в поддержку СВО. Девиз автопробега — «Vместе мы сила! Победа Zа нами! Ветераны Афганистана, гордимся и не забудем».