Общество

Республиканская трасса, ведущая через Харибский перевал, открыта

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Участок дороги республиканского значения Хасавюрт – Тлох, проходящий через Харибский перевал, расчищен от снега, автомобильное движение восстановлено.

Напомним, что 8 апреля 2023 года из-за ухудшения погодных условий горный перевал был закрыт, снежная буря собирала сугробы на трассе, была нулевая видимость.
Техника Гумбетовского филиала АО «РСУ» («Ремонтно-строительного участка») днём приступила к расчистке дорожного полотна от снега и к концу светового дня 9 апреля 2023 года движение по данной транспортной артерии было восстановлено.

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