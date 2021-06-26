Вакцинация, Здравоохранение

Республиканская больница восстановительного лечения начала прием пациентов с COVID-19

Оставить комментарий

Минздрав Дагестана увеличивает коечный фонд для лечения больных тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Больницы перепрофилируют под ковид-госпитали.

Республиканская больница восстановительного лечения тоже возобновляет прием пациентов с COVID-19. Стационар рассчитан на 240 коек, все они обеспечены кислородом.

Больница полностью оснащена необходимым оборудованием, в том числе современным компьютерным томографом, закупленным в прошлом году. Новый аппарат КТ позволит оперативно диагностировать у пациентов пневмонию, вызванную новой коронавирусной инфекцией.

Также читают:

В Гергебильский район направлена бригада специалис...
Минздрав РД проверит жалобу сотрудников ЦГБ Буйнак...
Дагестан вышел на 4 место по числу выздоровевших о...
Студенты-медики прошли вакцинацию от коронавируса

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *