Республиканская больница восстановительного лечения начала прием пациентов с COVID-19

Минздрав Дагестана увеличивает коечный фонд для лечения больных тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Больницы перепрофилируют под ковид-госпитали.

Республиканская больница восстановительного лечения тоже возобновляет прием пациентов с COVID-19. Стационар рассчитан на 240 коек, все они обеспечены кислородом.

Больница полностью оснащена необходимым оборудованием, в том числе современным компьютерным томографом, закупленным в прошлом году. Новый аппарат КТ позволит оперативно диагностировать у пациентов пневмонию, вызванную новой коронавирусной инфекцией.