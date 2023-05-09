Республиканская акция «Знамя Победы» поддержана автолюбителями Шамильского района

Вчера, 8 мая, в Шамильском районе свыше 30 автомобилистов присоединились к республиканской акции «Знамя Победы».

Так, автолюбители совершили почетный круг, проехав более двадцати километров от села Кахиб до музея боевой славы им.генерал-полковника М.Т. Танкаева. Автопробег начался и завершился торжественным митингом, на котором приняли участие жители сел, учащиеся и представили местной власти.

Включенные перед заездом патриотические военные песни создавали праздничное настроение и атмосферу на всем пути автопробега.

Автомобили украсили стикерами со Знаменем Победы, #ZАнаших, а из окон гордо веяли флаги российского триколора, дагестанский и с символикой Знамени Победы.