Республиканская акция «Знамя Победы» откроется в Каспийске 30 апреля

В последний день апреля месяца в Каспийске откроется республиканская акция «Знамя Победы». Это мероприятие инициировано Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Акция пройдёт с 30 апреля по 10 мая во всех муниципалитетах региона. Праздничная программа мероприятия включает в себя авто- и мотопробег, парадные расчёты, а также военный оркестр. Главным событием церемонии станет торжественное поднятие Знамени, в которой примут участие ветераны, юнармейцы, кадеты и военнослужащие, участвующие в специальной военной операции.

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