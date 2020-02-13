Республика Дагестан начинает работу по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости»

Нацпроект улучшит деловой климат и объем инвестиций в регионе. Программа состоит из 3 федеральных проектов. Эксперты из федерального центра проверят организации на наличие собственных программ повышения производительности труда.

Минэкономразвития РД и АНО «Федеральный центр компетенций» заключили договор на реализацию целевого поддержки повышения результативности труда на предприятиях. Участники программы смогут обучить своих сотрудников по компетенциям «Акселератор экспортного роста» и «Лидеры производительности».