Нацпроекты в РД

Республика Дагестан начинает работу по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости»

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Нацпроект улучшит деловой климат и объем инвестиций в регионе. Программа состоит из 3 федеральных проектов. Эксперты из федерального центра проверят организации на наличие собственных программ повышения производительности труда.

Минэкономразвития РД и АНО «Федеральный центр компетенций» заключили договор на реализацию целевого поддержки повышения результативности труда на предприятиях. Участники программы смогут обучить своих сотрудников по компетенциям  «Акселератор экспортного роста» и «Лидеры производительности».

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