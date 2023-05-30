Республика Дагестан на 8 месте по итогам индекса «Административного давление-2023»

Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Дагнстана Мурад Далгатов.

«Сегодня, 30 мая, на Всероссийской конференции Уполномоченных по защите прав предпринимателей, Борис Титов объявил итоги Индекса административного давления на бизнес.

Индекс также входит в Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России.

Республика Дагестан поднялась на 8 место, тогда как в 2022 году республика занимала 60 место, что говорит о том, что административное давление на бизнес уменьшилось.

Мы ежегодно проводим совещание с представителями контрольно-надзорных органов по результатам которого в адрес федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова направляются предложения по улучшению показателей Индекса административного давления», — написал бизнес-омбудсмен Мурад Далгатов на своей странице в телеграм.