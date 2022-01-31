Решение проблем догазификации и ЖКХ создаст благоприятный фон для дальнейшего развития Дагестана

В своем комментарии по обсужденным на совещании штаба вопросам догазификации и ЖКХ заместитель председателя ОПРД, директор лицея 9 г. Махачкалы, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель Российский Федерации Насрулаева Шамсигат Алимирзаевна констатирует: «Данная тема весьма актуальна для всего Дагестана. Полагаю, что может быть эффективнее будет идти работа в данном направлении, если создать горячую линию штаба. Тогда информация о текущих делах будет приходить из «первых рук», а не приглаженной, как у нас подчас бывает.

Считаю важным то, что одним из первых шагов для решения существующих проблем догазификации и ЖКХ является изучение ситуации в районах и сельских поселениях.

Решение этого вопроса позволит отчасти решить накопившиеся проблемы и создаст благоприятный фон для дальнейшего развития Дагестана», — считает эксперт.

Сергей Меликов лично возглавив объединенный оперативный штаб по догазификации и ЖКХ, вселяет уверенность и надежду в население, что в этих острых социальных вопросах в республике будет наведен порядок.

Тем более, теперь исполнение поручений руководителями республиканского уровня и руководителями муниципальных образований штаб будет мониторить ежемесячно.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»