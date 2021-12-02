Решающим фактором противодействия распространению COVID-19 являемся мы, люди

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Дагестане по сравнению с другими регионами страны показывает стабильную картину, нет резких массовых вспышек инфицирования населения, больницы работают в обычном режиме. Власти республики и Минздрав региона принимают опережающие меры против распространения инфекции.

В Республике Дагестан до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты.

На сегодняшний день в республике представлены все имеющиеся в России виды иммунопрепаратов, формирующие у человека защиту против коронавируса.

Недавно, как сообщила пресс-служба Минздрава региона, в Дагестан поступила новая крупная партия вакцин от коронавирусной инфекции. Это 31 200 доз вакцины «Спутник Лайт» и 26 400 доз «Спутник V». Из хранилища республиканского центра инфекционных болезней они развозятся по прививочным пунктам городов и районов республики.

Республика закупила 100 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики коронавирусной инфекции. Они также распределены по медицинским организациям городов и районов. Экспресс-тесты позволяют за 15 минут определить наличие вируса SARS-CoV-2 у человека и при необходимости своевременно приступить к лечению заболевания. Применение экспресс-тестов значительно повысит объёмы проводимых тестирований.

Да, все меры по противодействию короновирусной инфекции в Дагестане принимаются, масштабная помощь оказывается федеральными властями. Но при всем этом решающим фактором противодействия распространению инфекции являемся мы, люди.

Каждому из нас и особенно тем, кто всякими ухищрениями в обход закона приобретает за деньги сертификаты, антипрививочникам надо осознать, что они идут против общества и здоровья нации. В этой связи думаю, что наряду с внесением вакцинации против COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, где установлены категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, необходимо сделать ее обязательной для всех, у кого нет противопоказаний по состоянию здоровья.

Вирус этот многолик и непредсказуем. Недавно штамм COVID-19 «омикрон» обнаружили уже в нескольких европейских странах. Напомним, о появлении нового варианта вируса на прошлой неделе заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Первых заболевших выявили в Африке, но штамм быстро вышел за пределы континента. И прогнозы учёных неутешительные: вирус может стать опаснее, чем доминирующая сейчас «дельта».

На сегодняшний день единственный способ предостеречь себя от этой инфекции — вакцинация признанными во всем мире самыми эффективными отечественными препаратами от COVID-19.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»