«Рептилии мечутся и расползаются»: известная актриса Мария Шукшина озвучила свое отношение к сбежавшим за границу знаменитостям

Мария Шукшина в своем телеграм-канале считает, что современная «элитка» — результат бескультурья. Известная актриса Мария Шукшина призналась, что самая любимая цитата ее отца – писателя, актера и режиссера Василия Шукшина — о правде: «Сейчас скажу красиво: хочешь быть мастером, макай свое перо в правду. Ничем другим больше не удивишь». В своем телеграм-канале актриса откровенно написала, какие ассоциации у нее вызывают бегущие из России знаменитости. «Элитку», а это категорию Шукшина называет именно так, она сравнила с рептилиями.

«Когда говорят про элиту, то почему-то сразу вспоминается рекламное предложение «элитные рептилии от заводчика». Не хочется быть грубой, но то, как себя показала теле- и шоу-бизная «элитка» – прямое следствие воспитания того самого «заводчика», который расплодил свои «питомники» во всех сферах культуры (беЗкультурья !). Заводчику так было удобно, да и рептилии не сопротивлялись: хорошо кормили, постоянный температурный режим… И вот настало время: заводчик заболел и в ближайшее время скончается. Рептилии мечутся, шипят, кусаются, расползаются… », – написала Шукшина.

Свой пост актриса написала после того, как сразу несколько представителей шоу-бизнеса и не только (по данным Шукшиной, глава Счетной палаты Алексей Кудрин тоже уехал из страны) покинули Россию. Так, телеведущая Ксения Собчак заявила, что готова перебраться в Израиль и собирается сделать сыну гражданства этой страны.

Об отъезде из России Ивана Урганта с семьей сообщил Telegram-канал Baza. Правда, телеведущий заверил, что находится в отпуске, но как-то странно написал, что «отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь».

Ранее заслуженная артистка РФ Мария Шукшина во время награждения медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина стала «резать правду-матку». Артистка публично унизила чиновников, рассказав о состоянии культуры в России, о том, как людей в стране «стравливают друг с другом», а целые поколения поражает «вирус бескультурья».

Источник: Блокнот