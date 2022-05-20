Ремонт шестикиллометрового участка автодороги «Агвали — Шаури — Кидеро» завершат к 2023 году

Ход строительства и расширения дороги «Агвали — Шаури — Кидеро» проинспектировал Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки в Цумадинский район Республики Дагестан.

На объекте проводятся работы в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения».

На ремонтные мероприятия только в 2022 году выделено около восьмидесяти миллионов рублей, здесь планируется расширить от второго до восьмого километра дороги. По словам специалистов работы идут в опережающем темпе.