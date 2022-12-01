Нацпроекты в РД

Ремонт автодороги Мамедкала — Хучни будет полностью завершён до конца текущего года

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Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил с рабочим визитом Табасаранский район. Здесь Председатель Правительства Республики Дагестан ознакомился с ходом капремонта автодороги Мамедкала — Хучни. Техническая готовность объекта на данный момент составляет более семидесяти процентов. В общей сложности на ремонт объекта было выделено почти полмиллиарда рублей. Работы ведутся в рамках реализации госпрограммы РД «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения».

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