Реликвии как хранители истории

Почему в музеях даже при обилии посетителей, всегда бывает тихо? Ненавязчивая тишина, как дань уважения молчаливым свидетелям минувших лет, неотступно нависает над любопытными зрителями, теми, кто ищет ответы, не находя их в настоящем. В горах эта грань между стариной и современностью не так очевидна.

Слегка неровные стены домов из речного камня, арочные двери, куда неизменно заходишь с поклоном — они дышат, пока в них еще живут люди. Веянья цивилизации дошли и до самых отдаленных мест, но еще сохранились оплоты старины и небольшие отголоски тех трудных дней. Еще мастерицы пекут хлеб в традиционной глиняной печи — «хьар», и в каждом доме есть нечто, что, передаваясь из поколения в поколение, незримой нитью связывает время.

Часто в семьях мать передавала дочери платок. Сделанный вручную из льна, он не был белоснежным, его цвет слегка приглушенный, в оттенке топленного молока, особо прелестен в своей неидеальности.

Украшения из серебра тоже часто становятся семейной ценностью, которые передаются от матери к дочери. Особенно этническими в этом плане становятся браслеты с массивными камнями и уникальным орнаментом. Однако семейной реликвией становились и подносы с необычной росписью, кинжалы, медальоны.

В одной из семей в селе Бедюк хранятся «гвегIанар» уникальной вязки, датированные еще восемнадцатым веком. Это изделие выполнено в уникальном стиле, обработанном вышивкой из макраме.

Многие граждане охотно делятся этими предметами с музеями, считая своим долгом необходимость представить общественности те или иные артефакты. Для других же расстаться с семейной реликвией означает предательство и несправедливость по отношению к будущим поколениям. Оба этих отношения справедливы, они так или иначе отражают уважительное отношение к веяньям прошлого и к его безмолвным «очевидцам». Это залог преемственности поколений, который позволяет современным гражданам прогрессировать, не забывая о об истории родного края!

Алена Магомедова