Рекордный показатель средств в 2022 году выдали финансовые организации предпринимателям Дагестана

Подведомственным учреждением Агентства по предпринимательству и инвестициям РД — Гарантийным фондом Республики Дагестан, превышены показатели в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В прошлом году поддержку Гарантийного фонда РД получили 237 субъектов МСП Республики Дагестан, на общую сумму поручительств в размере 973 млн рублей, привлеченная сумма кредитов составила 1741 млн рублей.

Это на 880% больше, чем за прошлый год.

В том числе в рамках совместной работы Гарантийного фонда РД с государственными учреждениями Республики Дагестан: — Фондом развития промышленности РД под поручительства ГФ РД 5 промышленным предприятиям республики предоставлены средства на пополнение оборотных средств и закупку оборудования в сумме 108 млн рублей, — МФК «Даглизингфонд» 25 предпринимателям республики под поручительство ГФ РД выданы займы на сумму 105 млн рублей.

Поддержку получили предприятия различных сфер деятельности, это: промышленность (производство строительных материалов; пластмассовых, глиняных и металлических изделий, стрейч пленки и др.), торговля, сельское хозяйство и др.