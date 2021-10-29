Образование

Рекордное количество дагестанских школ получили школьные автобусы

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Торжественная церемония передачи школьных автобусов образовательным организациям состоялась сегодня, 29 октября, на центральной площади Махачкалы. Школы республики получили 116 автобусов.

«В рамках распоряжения Правительства РФ мы получили 116 автобусов разных марок для образовательных учреждений. В частности, получены автомобили марки «ГАЗ» – 71 единица, марки «УАЗ» – 18 единиц, марки «ПАЗ» – 27 единиц», — отметил врио заместителя Председателя Правительства Мурад Казиев.

По словам председателя Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Елены Павлюченко, это прекрасный подарок для детей, их родителей и для руководства школ: «Очень важно безопасно доставлять детей в школу, тем более в холодных погодных условиях. Я поздравляю все муниципалитеты с таким прекрасным подарком, желаю, чтобы все эти машины возили детей только за пятёрками в школу».

16 000 автобусов будет предоставлено школам по всей России в этом году.

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