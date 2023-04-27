Реконструкцию стадиона имени Елены Исинбаевой в Махачкале завершат в мае

Открытие реконструированного стадиона имени Е. Исинбаевой в Махачкале состоится в мае 2023 года. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом Дагестана сообщил министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов.

«В ближайшее время, к концу мая стадион им. Елены Исинбаевой откроем. Приглашаю всех горожан, планируем грандиозное открытие. После реконструкции этот стадион будет домашней ареной нашей любимой всеми команды «Динамо-Махачкала», — сказал Сажид Сажидов.

По словам руководителя ведомства, в настоящее время на стадионе проводится укладка футбольного газона и замена посадочных кресел. «Уже завершен ремонт подтрибунных помещений, установлено новое табло, заменены прожекторы на мачтах. Ремонтные работы планируются завершить до 20 мая», — добавил Сажидов.

В 2017 году легкоатлетический стадион «Труд» в Махачкале переименован в честь двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой.

Исинбаева родилась в Волгограде, в 2004 и 2008 годах стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В активе 35-летней спортсменки 28 мировых рекордов. Исинбаева награждена орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/17617953