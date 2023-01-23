Реконструкция аэропорта Махачкалы начнется в 2023 году

Об этом сообщил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках встречи с коллективом Минтранса республики.

По словам премьер-министра, в течение 3 лет будет возведена новая взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать широкофюзеляжные самолеты, произведена реконструкция перрона и аэродромной инфраструктуры.

«В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на эти цели предусмотрены средства в размере более 13 млрд рублей, согласно распоряжению Правительства РФ», — сказал он.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7376