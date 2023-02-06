Реконструкция 10 мелиоративных объектов в Дагестане позволила за 8 лет ввести в оборот 2500 га орошаемых земель

О положительных результатах в сфере мелиорации и водообеспеченности в Дагестане в ходе встречи с ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» рассказал глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он рассказал, что по госпрограмме развития сельского хозяйства и программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов» с 2014 по 2022 год 10 объектов на территории Дагестана были реконструированы. Это позволило предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота орошаемых земель площадью более 130 тыс. га и ввести в оборот 2500 га орошаемых земель.

Из них в 2022 году, после завершения реконструкции, введены в эксплуатацию 3 объекта:

1-этап реконструкции КОРовской оросительной системы с сооружениями, позволил обеспечить подачу поливной воды на орошаемые земли площадью 58 тыс. га и повысить их водообеспеченность. Строительство руслового водозаборного сооружения позволила вне зависимости от работы Чирюртовской ГЭС обеспечить бесперебойную подачу технической воды в города Махачкала, Каспийск, Избербаш.

Реконструкция Дзержинской оросительной системы, позволила обеспечить бесперебойную подачу поливной воды на орошаемые земли площадью 65 тыс. га и повысить их водообеспеченность, предотвратить затопление и подтопление 13 населенных пунктов Бабаюртовского района, а также хозяйств отгонного животноводства.

Реконструкция канала Шамхалянгиюрт, позволила предотвратить выбытие из сельхозоборота 0,98 тыс. га сельскохозяйственных угодий, улучшить водообеспеченность 18 тыс. га орошаемых земель.