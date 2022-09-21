Рекомендации родителям зависимых подростков

1. Учите своего ребенка конструктивно выражать эмоции и разрешать стрессовые ситуации.

2. Не злоупотребляйте критикой. Критика опасна тем, что она отдаляет, а ваша цель — сблизиться. Постарайтесь обойтись без угроз, «разноса», упреков.

3. Постарайтесь узнать друзей своего ребенка, что его в них привлекает, что дает ему ощущение принадлежности к группе.

4. Необходимо глубже понять свою роль в происходящем, понять, что требуется изменить в себе, своем отношении к близкому человеку. Постарайтесь отказаться от стремления решать все вопросы с подростком исключительно по-деловому (предъявление строгих требований к поведению, настойчивые призывы измениться, внушение того, как следует относиться подростку к своим приятелям, поиск людей, которые должны вернуть или обещать исправить подростка). Как правило, такая деловая активность может заглушать чувство вины родителя: «Я сделал все, что мог». Но без эмоциональной поддержки и желания не только изменить подростка, но и начать меняться самому, вряд ли можно что-то сделать.

5. Проявляйте искренний интерес к подростку, его увлечениям.

6. Постарайтесь помочь подростку активизировать его другие жизненные интересы, потребности, желания.

7. Организуйте совместное времяпрепровождение с детьми (особое

внимание должно уделяться не столько количеству, сколько качеству совместных действий).

Что повышает риск попадания в зависимость:

— личностная незрелость,

— поиск острых ощущений, азартность,

— затруднения в самовыражении, — «поиск себя»,

— желание быть «посвященным», выделенным из обывательской толпы,

— душевная неуравновешенность или сниженная психологическая устойчивость,

— эмоциональная «бедность»,

— переживание одиночества, незащищенности,

— восприятие своей жизненной ситуации как трудной,

— неспособность подростка переносить дискомфортные отношения,

— социально неблагоприятная среда, которая не играет роль защиты, а усиливает стрессовое воздействие.