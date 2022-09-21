Рекомендации родителям зависимых подростков

1. Учите своего ребенка конструктивно выражать эмоции и разрешать стрессовые ситуации.
2. Не злоупотребляйте критикой. Критика опасна тем, что она отдаляет, а ваша цель — сблизиться. Постарайтесь обойтись без угроз, «разноса», упреков.
3. Постарайтесь узнать друзей своего ребенка, что его в них привлекает, что дает ему ощущение принадлежности к группе.
4. Необходимо глубже понять свою роль в происходящем, понять, что требуется изменить в себе, своем отношении к близкому человеку. Постарайтесь отказаться от стремления решать все вопросы с подростком исключительно по-деловому (предъявление строгих требований к поведению, настойчивые призывы измениться, внушение того, как следует относиться подростку к своим приятелям, поиск людей, которые должны вернуть или обещать исправить подростка). Как правило, такая деловая активность может заглушать чувство вины родителя: «Я сделал все, что мог». Но без эмоциональной поддержки и желания не только изменить подростка, но и начать меняться самому, вряд ли можно что-то сделать.
5. Проявляйте искренний интерес к подростку, его увлечениям.
6. Постарайтесь помочь подростку активизировать его другие жизненные интересы, потребности, желания.
7. Организуйте совместное времяпрепровождение с детьми (особое
внимание должно уделяться не столько количеству, сколько качеству совместных действий).
Что повышает риск попадания в зависимость:
— личностная незрелость,
— поиск острых ощущений, азартность,
— затруднения в самовыражении, — «поиск себя»,
— желание быть «посвященным», выделенным из обывательской толпы,
— душевная неуравновешенность или сниженная психологическая устойчивость,
— эмоциональная «бедность»,
— переживание одиночества, незащищенности,
— восприятие своей жизненной ситуации как трудной,
— неспособность подростка переносить дискомфортные отношения,
— социально неблагоприятная среда, которая не играет роль защиты, а усиливает стрессовое воздействие.