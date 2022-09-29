Рекомендации психолога

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Сейчас в такое непростое время люди дестабилизированы, все мы находимся в напряжении, в страхе и в тревоге за себя за своих близких за всю страну и за все, что происходит в мире. В этой ситуации очень важно дать себе понимание того, что, да, все это происходит, дать себе пережить чувства эмоций и не убегать от них. Когда мы убегаем, мы не знаем на кого возложить вину, на нас может повлиять окружение. Сегодня очень много людей, которые ведут такую информационную войну, дестабилизацию среди наших граждан народов нашей страны, воспользовавшись этой ситуацией.

Когда мы внутренне расшатаны, то возникают вопросы, что сделать? Куда идти? Человек больше всего боится собственных переживаний.

Что мы можем сделать?

Есть такой момент, когда все переживания, все страхи в одиночку пережить очень сложно. Надо помочь себе, своим близким, просто поддержать друг друга, быть рядом. Даже если двое, легче переносится тревога, страх, боль. Ведь всегда и во все времена, когда были трудные моменты, народы сплачивались, объединялись и таким образом поддерживали. И эту поддержку от нас будут чувствовать те наши ребята, которые на передовой, рискуя своими жизнями, защищают нас и наших близких, родных и нашу страну.