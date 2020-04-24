Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты (в том числе многоразового использования) для различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-19

1. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I — II групп патогенности (опасности)» в зависимости от характера выполняемой работы пользуются следующими типами защитных костюмов (в том числе многоразового применения):

I тип — полный защитный костюм, состоящий из комбинезона или пижамы, капюшона (большой косынки), противочумного халата, ватно-марлевой маски (противопылевого респиратора), очков, резиновых перчаток, носков, сапог резиновых (водонепроницаемых бахил), полотенца (плюс клеенчатый фартук и нарукавники);

II тип — защитный костюм, состоящий из комбинезона или пижамы, противочумного (большого) халата, капюшона (большой косынки), ватно-марлевой маски, резиновых перчаток, носков, сапог резиновых (водонепроницаемых бахил или моющейся закрытой обуви) и полотенца;

III тип — пижама, медицинский халат, шапочка (большая косынка), ватно-марлевая маска, резиновые перчатки, носки, моющаяся обувь и полотенце;

IV тип — пижама, медицинский халат, шапочка или марлевая косынка, ватно-марлевая маска, носки, перчатки, тапочки или туфли.

2. Особенностью защитной одежды при рисках инфицирования COVID-19 является обязательное применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (полнолицевых масок, противогазов, респираторов, ватно-марлевых масок) и перчаток.

3. В зависимости от вида выполняемых работ в условиях распространения COVID-19 профессиональные группы делят на следующие категории риска инфицирования вирусом SARSCoV-2, который в настоящее время отнесен ко II группе патогенности:

— чрезвычайно высокого профессионального риска;

— высокого профессионального риска;

— среднего профессионального риска;

— малого профессионального риска.

4. К лицам чрезвычайно высокого профессионального риска, которые должны в ходе своей деятельности применять защитную одежду I типа, относятся:

— сотрудники микробиологических вирусологических, в том числе производственных лабораторий, выполняющих исследовательские работы с вирусом SARSCoV-2, диагностические или производственные работы, связанные с выделением SARSCoV-2;

— сотрудники специализированных инфекционных стационаров (отделений), имеющие непосредственный контакт с больными COVID-19, подтвержденными лабораторно;

— сотрудники патолого-анатомических (судебно-медицинских) отделений, выполняющих вскрытие трупов людей, погибших от COVID-19, и подготовку к захоронению.

5. К лицам высокого профессионального риска, которые должны в ходе своей деятельности применять защитную одежду II типа, относятся:

— сотрудники диагностических лабораторий, проводящих первичные исследования на COVID-19;

— сотрудники скорой (неотложной) медицинской помощи;

— сотрудники инфекционных отделений медицинских организаций или перепрофилированных медицинских организаций для провизорного наблюдения за подозрительными на COVID-19;

— сотрудники приемных отделений, медицинских организаций, оказывающих помощь больным с заболеваниями органов дыхания, реанимационную и специализированную помощь;

— сотрудники поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих медицинскую помощь на дому лицам с признаками инфекционных заболеваний;

— лица, проводящие текущую и заключительную дезинфекцию при наличии или после убытия больных COVID-19.

6. К лицам среднего профессионального риска, которые должны в ходе своей деятельности применять защитную одежду III — IV типа, относятся:

— все медицинские работники, включая сотрудников обсерваторов и лиц, осуществляющих медицинское наблюдение за клинически здоровыми лицами на дому (III тип);

— сотрудники сферы услуг, имеющие непосредственный контакт с человеком (клиентом) (парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, маникюрные салоны и другие) (IV тип).

7. К лицам низкого профессионального риска, которые должны в ходе своей деятельности применять защитную одежду, состоящую из средств защиты органов дыхания (масок) и перчаток, относятся лица, профессиональная деятельность которых связана с контактами большого числа людей: персонал торговых центров и магазинов, работники сферы услуг (за исключением категории лиц, перечисленных в пункте 7), объектов культуры (выставочные залы, театры и другие места массового посещения людей), транспорта и транспортных узлов, федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), оказывающих консультационную помощь и выполняющих контрольно-надзорные функции (приложение 2).

8. При использовании защитной одежды многоразового применения необходимо четко выполнять требования по времени эксплуатации, порядку сбора и обеззараживания.

Общие рекомендации по использованию и обеззараживанию СИЗ

Маски должны меняться каждые 2 — 3 часа, либо незамедлительно при увлажнении или загрязнении. При снятии маски необходимо избегать контакта наружной поверхности маски с кожей лица. При снятии маску необходимо свернуть таким образом, чтобы наружная поверхность маски оказалась внутри.

После использования маски помещают в полиэтиленовый пакет, который герметично закрывают. Ватно-марлевые маски после использования следует кипятить в мыльном растворе 15 минут. После полоскания в проточной воде и высушивания возможно ее повторное использование.

В течение смены необходимо обрабатывать руки в перчатках антисептиками (не менее 75% этилового спирта или не менее 70% изопропилового спирта по массе в составе средства) после каждого контакта с людьми, вещами и предметами, индивидуального и общественного пользования. Необходимо избегать прикосновений руками в перчатках к лицу, губам, глазам. После снятия перчаток кожу рук обрабатывают антисептиком.

Сотрудникам сферы услуг, дополнительно к средствам защиты органов дыхания и защиты кожи рук, рекомендуется использовать халат для защиты от общих производственных загрязнений, надеваемый поверх личной одежды (из хлопчатобумажных, смесовых, синтетических материалов, одноразового или многоразового использования), а также нарукавники, фартуки из материала, устойчивого к обработке антисептиками. В течение смены необходимо периодически обрабатывать (протирать) антисептиками нарукавники и фартуки.

При выполнении работ, связанных с ремонтом канализационных сетей, систем вентиляции, дополнительно, поверх специальной одежды для защиты от общих производственных загрязнений, следует надевать защитные комбинезоны типа «Каспер». Защиту органов дыхания следует осуществлять использованием респиратора не ниже класса защиты FFP2 в сочетании с защитным щитком или защитными очками.

Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты осуществляют в соответствии с ведомственными и федеральными нормами (Приказ Минтруда и соцзащиты от 9 декабря 2014 г. N 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»).

Сотрудники служб, обеспечиваемые форменной одеждой, а также использующие халаты и костюмы от общих производственных загрязнений, должны осуществлять их стирку не реже одного раза в неделю в организациях бытового обслуживания (прачечных).

Применение противогазоаэрозольных респираторов рекомендовано при работе с дезинфицирующими средствами в случаях, предусмотренных инструкцией на каждое конкретное средство — класс защиты FFP1, FFP2 A/B.

При пользовании респираторами необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации респираторов:

1. Персонал должен быть обучен правилам использования и показаниям для применения респираторов.

2. Перед использованием необходимо тщательно изучить прилагаемую к респиратору инструкцию.

3. Респиратор следует надевать перед вхождением в помещение, где присутствуют опасные биологические факторы.

4. Возможно, вредные факторы воздействуют на организм не только через органы дыхания, поэтому может возникнуть потребность в дополнительных средствах индивидуальной защиты, например, глаз или кожи рук.

5. Некоторые типы респираторов имеют разные размеры, поэтому необходимо подобрать респиратор, подходящий по размеру лица/головы.

6. При наличии странгулятора необходимо обжать его по переносице.

7. Завязать ленты оголовья следует таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить надежное прилегание респиратора, а с другой исключить чрезмерное давление респиратора на кожу лица.

8. Респиратор должен закрывать как нос, так и рот.

9. Перед применением респиратор должен быть проверен визуально на предмет наличия повреждений целостности, а также на герметичность, при надевании.

10. Пользователь мужского пола должен быть тщательно выбрит, чтобы борода, усы или бакенбарды не мешали герметичному прилеганию респиратора.

11. Респиратор подлежит замене в случае значительного сопротивления дыханию, при его повреждении и намокании и проникновении запаха вредного вещества.

12. После работы с вредными биологическими факторами отработанные одноразовые респираторы утилизируют как отходы класса Б или В, а после работы с вредными химическими факторами — как отходы класса Г.

13. Лицам с нарушениями функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы перед применением респиратора следует проконсультироваться с врачом, так как существует ряд противопоказаний к использованию респираторов.