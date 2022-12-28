Рекомендации населению при усилении ветра и тумане

Внимание, МЧС предупреждает! В период с 28-29 декабря по приморским и низменным районам республики ожидается северо-западный ветер до 9-14 м/с, ночью с усилением до 15-18 м/с.

Следите за сообщениями МЧС!

В соответствии с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

при тумане:

При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

— лицам, страдающим сердечнососудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

— пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

— водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

— водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию.

Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас.

При движении в тумане повышается утомляемость водителей. При ухудшении видимости в тумане до 50 м и менее движение транспорта прекращается.

Если Вы, находясь на природе, заметили сгущение тумана, примите меры, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112» и «101».

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Дагестан +7(8722)-39-99-99.

Телефон экстренных служб «101» и «112».