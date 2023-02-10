Рекомендации населению при снежном накате, гололедице

Внимание, МЧС предупреждает! В период с 10-11 февраля по районам республики ожидается налипание мокрого снега, гололед.

Следите за сообщениями МЧС!

В соответствии с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Рекомендации для населения при снежном накате и в гололед:

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи.

Населению рекомендуется:

— держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций;

— приостановить работы на высоте.

Рекомендации гражданам при гололеде:

Одеться по погоде, обувь без каблуков или на низком широком каблуке.

Правильно выбирать маршрут: чтобы меньше льда и снега (небольшой слой снега на льду очень опасен).

Обходить места, покрытые льдом. Если невозможно, идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли.

При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).

Двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о стену. Снег и лед с крыш, тоже, как правило, падает у стен зданий.

При переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

При ожидании общественного транспорта на остановке, не стойте близко к краю проезжей части. Осуществляя посадку (высадку), обращайте внимание на ступеньки – на них может быть снег или лед.

Если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении. Почувствовав, что начали падать, сразу присаживайтесь, чтобы уменьшить высоту вашего падения. Во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи.

При получении травмы обратитесь в травматологический пункт.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112» и «101».

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Дагестан +7(8722)-39-99-99.

Телефон экстренных служб «101» и «112».