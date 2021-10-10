Реки привлекли к себе внимание Правительства Дагестана

8 октября прошло совещание под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова по обсуждению состояния рек Тарнаирка и Черкес-озень, а также их влияния на затопления улиц во время осадков.

Как выяснилось, Черкес-озень при несильно больших осадках выходит из берегов ввиду застройки прибрежных зон, что сужает русло реки, а также из-за строительного мусора. По данному факту разрабатывается проект по очистке и углублению реки. Предположительно на это потребуется около 4 млн рублей.

Что касается Тарнаирки, затопления происходят больше из-за рядом проходящего канала, куда сбрасываются сточные воды.