Регионы СКФО примут участие в форуме «Открытый Дагестан 2022»

В Махачкале 1 октября состоится туристический форум «Открытый Дагестан 2022». В этом году в нем примут участие регионы Северо-Кавказского федерального округа.

На площадках мероприятия пройдут семинары, мастер-классы, панельные дискуссии с участием представителей органов власти, академической науки и предпринимательского сообщества из различных регионов России, а также ведущих экспертов туристской отрасли.

Мероприятия будут проходить в течение всего дня на площади им Ленина и в Доме Дружбы. Посмотреть программу форума и ознакомиться с подробностями можно на сайте.