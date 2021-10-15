Многие регионы России вновь вводят ограничения на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Дагестане, приблизительно 53402 человек заражены коронавирусом. Вакцинация является одним из наиболее эффективных средств достижения эпидемического благополучия населения. Но споры о вреде и пользе прививок нескончаемы. Своим мнением по поводу вакцинации с нами поделилась мать двоих детей Саидова Гюльмира:

-Добрый день, дорогие читатели! Хочу поделиться своим мнением по поводу вакцинации.Мне сорок лет,на данный момент не работаю, нахожусь в декретном отпуске. С крупным скоплением народа сталкиваюсь редко, разве что хожу в детский сад и в магазин, все равно решила вакцинироваться, чтобы обезопасить свою семью и себя. Прежде чем вакцинироваться, я сдала все анализы, все показатели были в норме. Привилась я однокомпонентной вакциной СПУТНИК-ЛАЙТ. Перенесла без побочных эффектов. Естественно, хотела бы порекомендовать всем, кто настроен обезопасить себя и своих близких.

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