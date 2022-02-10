Региональный штаб по газификации и развитию ЖКХ возглавил Сергей Меликов

Более двух тысяч домов в Дагестане внесены в перечень плана догазификации. Для контроля реализаций мероприятий по подключению домовладений к газу и для ускорения темпов осуществления данных мероприятий в Республике Дагестан создан региональный штаб по вопросам обеспечения газификации и устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана. Возглавил региональный штаб Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Штаб займётся мониторингом работ по газификации. На осуществление этих мероприятий будет направлено более девятисот миллионов рублей, о чем сообщил исполнительный директор компании «Газпром газораспределение Дагестан» Олег Чиглинцев.

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