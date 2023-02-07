Региональный штаб общественного контроля капитального ремонта школ создан в Дагестане

7 февраля Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание по вопросам организации горячего питания в общеобразовательных организациях региона и реализации программы капитального ремонта школ в 2023 году.

Предваряя обсуждение, Председатель Правительства Республики Дагестан подчеркнул, что организация горячего питания в школах Дагестана требует постоянного контроля стороны республиканских и муниципальных органов власти.

«Нам необходимо не только обеспечить своевременное и целевое освоение выделенных бюджетных средств, но также следить и за качеством поставляемых продуктов питания», — указал премьер.

Комментируя вопрос реализации программы капитального ремонта, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в текущем году ремонт предусмотрен в 139 школах, расположенных на территории 36 муниципалитетов республики. Общий объем средств на реализацию данных задач составляет 3,6 млрд. рублей. По словам премьера, все мероприятия по заключению госконтрактов по капремонту школ необходимо завершить до 1 марта 2023 года.

«Мы должны сделать все, от нас зависящее, чтобы дети 1 сентября пошли в обновленные современные школы», — заявил Абдулмуслимов.