Региональный сall-центр по COVID-19 обработал более 16 тысяч звонков

С 12 декабря 2020 года в республике по поручению Сергея Меликова начал свою работу Call-центр по вопросам новой коронавирусной инфекции. Сервис функционирует на базе ДГМУ и в качестве операторов здесь работают студенты медицинского университета. По словам ректора вуза Сулеймана Маммаева, были подготовлены шестьдесят студентов для работы в call-центре, который функционирует в круглосуточном режиме. Важно, что в своей работе операторы опираются на Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечении COVID-19. За время работы обработано более шестнадцати тысяч звонков, около десяти тысяч из них входящие. По словам ректора, процент исполнения и проработки вопросов составляет девяносто семь процентов. В числе других вопросов по COVID-19 на данном этапе граждане активно задают вопросы по вакцинации.

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