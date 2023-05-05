Региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» прошёл в Дагестане

Региональный этап Всероссийского конкурса «Российская школьная весна», 5 мая, прошёл в Республике Дагестан.

Отметим, с 13 марта по 5 июня впервые по всей стране проходит масштабный фестиваль непрофессионального ученического творчества «Российская школьная весна».

Участниками которого стали школьники от 14 до 18 лет. В региональном этапе приняли участие школьники из городов и районов республики. Оценивали конкурсные выступления Помощник Главы Республики Дагестан — Председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Республики Дагестан Людмила Саидова, хореограф, руководитель школы лезгинки «Горцы» Магомедрасул Умарович, звукорежиссёр Дагестанского Государственного Университета Марат Цургулов,руководитель департамента культуры и спорта Центра одарённых детей «Альтаир» Екатерина Байгушева, амбассадор Российского движения детей и молодежи «Движения Первых» Магомедрасул Мусаев. «Всероссийская школьная весна — это возможность для вас, ребята, продемонстрировать свои творческие способности, познакомиться со сверстниками и обрести новых друзей. Желаю вам удачи в конкурсе!», — обратилась Людмила Саидова.

Победу одержали ребята со школы № 26, города Махачкалы, танцевальный коллектив «Нур». Ребята представят нашу Республику на Всероссийском фестивале, который пройдет с 1-5 июня в г. Ставрополе. «Сегодня был непростой день, и мы безумно рады, что мы заняли первое место и будем представлять республику в городе Ставрополь. Я очень благодарна тем, кто проголосовал за нас за всех тех, кто выбрал нас. Всем спасибо огромное. Надеюсь, в Ставрополе мы также одержим победу», — поделилась своим впечатлениями, ученица 26 школы Джамиля Сидикова.

Источник: Мирмол