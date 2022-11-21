Региональный чемпионат по программированию для молодых IT-разработчиков «Цифровой октагон»

36 IT — разработчиков приняли участие в хакатоне «Цифровой октагон». Участники мероприятия работали над решением некоторых задач в течение 30 часов. Команды презентовали предложенные решения из семи кейсов.

Вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов отметил, что жюри будет сложно принять решение из-за сильного интеллектуального соревнования.

«Ждём, что помимо наших борцов, Дагестан прославят умники и умницы, подобные участникам хакатона. Правительство Дагестана будет не только поддерживать подобные мероприятия, увеличивать призовые фонды, но также планируется и проведение окружного соревнования по программированию», — сказал Газимагомедов.