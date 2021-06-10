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Региональное отделение «Единой России» возглавил Сергей Меликов

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В  Махачкале состоялась ХХХlll Конференция Дагестанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В рамках конференции состоялось избрание нового секретаря Дагестанского регионального отделения партии. В ходе голосования 248 из 259 голосов было отдано за кандидатуру Сергея Меликова. По словам врио Главы Республики Дагестан, политическая партия «Единая Россия» должна стать лидером в продвижении общенациональных интересов. По завершении конференции Сергей Меликов провёл совещание с членами Регионального исполкома «Единой России».

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