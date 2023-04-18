Региональное отделение «Бессмертного полка России» по Дагестану избрало новое руководство

Накануне прошло общее собрание регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Республике Дагестан.

В ходе отчетно-выборной конференции единогласно было принято решение избрать руководителем штаба Сабину Курбанову, ранее являвшуюся руководителем исполкома реготделения. Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России по Республике Дагестан Сухбет Хуршидов стал руководителем исполкома. Сиражудин Галимов сохранил должность председателя контрольно-ревизионной комиссии.

Как отметила Сабина Курбанова: «Текущая ситуация в стране предполагает расширение деятельности Бессмертного полка, разноформатный выход за рамки шествия в память павших ветеранов. В наших планах реализация потенциала движения в регионе с учетом всех его возможностей».

Источник: Мирмол